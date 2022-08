"Bei einer Großveranstaltung wie dieser kann es zu Verzögerungen und Staus kommen, mit einem Verkehrschaos rechnen wir aber nicht", beruhigt Harald Feichtinger, Gruppenleiter der ÖAMTC-Pannenhilfe. Er lobt das Verkehrskonzept, das sich auch in den vergangenen Jahren immer bewährt hat.

Um Staus bei der Hinfahrt zu vermeiden, ist der Mobilitätsclub an den Anreisetagen verstärkt auf sämtlichen Anfahrtsrouten unterwegs. Der mobile Pannenhilfe-Stützpunkt des ÖAMTC wird bereits am Tag vor Festivalbeginn, Mittwoch (17.08.), nahe dem VAZ-Eingang in Betrieb gehen.

Club empfiehlt öffentliche Anreise oder Fahrgemeinschaften

Wer möglichst stressfrei zum Festival in die niederösterreichische Landeshauptstadt reisen möchte, sollte öffentliche Verkehrsmittel nutzen, raten die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen. Die ÖBB bieten stündlich drei Verbindungen von Wien nach St. Pölten, außerdem verkehren zu Konzertende auch Sonderzüge nach Wien-Meidling, die ÖBB-Tickets dafür muss man separat kaufen. Für die Rückreise am Sonntag wird es zusätzliche Zugverbindungen geben.

Wie jedes Jahr pendelt direkt vom St. Pöltner Hauptbahnhof ein Shuttlebus zum Green Camping Bereich und Haupteingang am Festivalgelände. Zusätzlich zu den Shuttlebussen fahren auch öffentliche Buslinien, von der Station "Kelsengasse" gelangt man innerhalb weniger Gehminuten zum Festival.

Für alle, die mit dem Auto zum Frequency kommen wollen, empfiehlt der ÖAMTC, Fahrgemeinschaften zu bilden – z.B. via Facebook, wo es eigens dafür eine Gruppe gibt.

Staugefahr bei der Anreise

Bereits ab Dienstag, 16. August, 9 Uhr, sind die Campingplätze für Early-Camper geöffnet und die Parkplätze benutzbar, bis Donnerstagnachmittag wird der Großteil der Besucher:innen vor Ort sein. "Der Anreiseverkehr teilt sich glücklicherweise auf mehrere Tage auf, viele nutzen öffentliche Verkehrsmittel", so Feichtinger. Zum Frequency-Gelände gelangt man über die Autobahnabfahrt St. Pölten Süd oder alternativ über St. Pölten Ost, auch hier gibt es eine Bandausgabestelle. Ein Zugang über die Landsberger Straße oder sonstige Siedlungsbereiche ist nicht möglich. Harald Feichtinger vom ÖAMTC appelliert an die Festivalbesucher:innen, alle Fahr- und Parkverbote unbedingt zu beachten und die Zufahrten der Rettungs- und Versorgungswege freizuhalten, denn es wird rigoros abgeschleppt.

Tipps vom Gelben Engel für ein Festival ohne Pannen

Kühlboxen, Klimaanlage und Radio im Dauerbetrieb, der einzige Schlüssel ist im Getümmel verloren gegangen – laut ÖAMTC sind das die Hauptgründe für liegengebliebene Fahrzeuge. "Besonders am Sonntagvormittag werden wir alle Hände voll zu tun haben, denn die meisten Festivalbesucher:innen merken erst kurz vor der Heimfahrt, dass der Autoschlüssel verschwunden ist oder das Fahrzeug nicht mehr anspringt", erzählt Feichtinger. "Bitte unbedingt einen Zweitschlüssel mitnehmen und ihn am besten einer anderen mitfahrenden Person geben."

Ein weiterer Experten-Tipp: Ein Schlüsselanhänger hilft nicht nur, den Schlüssel leichter zu finden, man kann ihn so auch beim Funddienst auf den ersten Blick identifizieren. "Dass drei Tage Festival einer Autobatterie merklich zusetzen können, schlägt sich auch in unserer Einsatzbilanz nieder." Aber nicht nur fürs Aufsperren und Starthilfen sind die Gelben Engel zur Stelle. "Wir stehen den Festivalgästen bei allen Fahrzeugproblemen mit Rat und Tat zur Seite – das Frequency Festival ist auch für uns jedes Jahr ein Highlight und eine besondere Challenge", freut sich Harald Feichtinger vom ÖAMTC auf die kurzweiligen und einsatzreichen Tage.